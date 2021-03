Wegen Baumaßnahmen zur Fernwärmeerschließung des Betzenbergs wird ab Montag, 8. März, die Kantstraße in Höhe Erbsenberg voraussichtlich bis Juni für den Verkehr gesperrt. Wie die Stadtwerke weiter mitteilten, führen wegen der Baustelle alle Fahrten der Buslinie 102 in beide Richtungen über die Bremerstraße und das Waldschlösschen. Die Haltestellen Barbarossastraße, Erbsenberg und Kantstraße können für die Dauer der Sperrung in beide Richtungen von den Verkehrsbetrieben nicht bedient werden.