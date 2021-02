Aus baulichen Gründen muss der Kanal in der Blumen-, Helenen-, Lieder-, Lux- und Wolpertstraße ausgetauscht werden. Dazu finden laut Stadtverwaltung Voruntersuchungen am Montag, 8. März, in der Helenen- und Liederstraße, am Dienstag, 9. März, in der Wolperts- und Luxstraße (zwischen Blumen- und Alleestraße) und am Mittwoch, 10. März, in der Blumenstraße (zwischen Glocken- und Luxstraße) statt. Für den Zeitraum der Untersuchungen (8 bis 17 Uhr) werden die Straßen voll gesperrt. Die Sperrungen erfolgen abschnittsweise und werden dem Untersuchungsfortschritt angepasst. Der Fußgängerverkehr ist davon nicht betroffen.