In dieser Woche beginnt die Kanalsanierung auf dem Kotten. Saniert werden die Kanäle unter der Pariser Straße sowie rechts und links davon zwischen Kammgarnstraße und Kottenschanze. Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise und werden komplett unterirdisch ausgeführt. Insgesamt wird die Sanierung etwa ein Jahr in Anspruch nehmen. Begonnen wird damit voraussichtlich am Donnerstag in der Hasenstraße und Waldstraße.

Ein Großteil der Kanäle auf dem Kotten ist über 100 Jahre alt, so die Stadtentwässerung in ihrer Mitteilung. Um die Funktionstüchtigkeit für die nächsten Jahrzehnte zu erhalten, sei die umfassende Sanierung erforderlich. Zum Einsatz kommen dabei unterschiedliche Verfahren. Je nach Zustand der einzelnen Kanäle werden Schlauchliner eingezogen, bei punktuellen Schäden sind Reparaturarbeiten ausreichend. Da es sich dabei ausschließlich um unterirdische Innensanierungen handelt, können diese Arbeiten überwiegend ohne Baugruben in der Straße ausgeführt werden. Die Arbeiten sind für die Anwohner daher nicht immer sichtbar.

Wegen der Sanierungsarbeiten kann es zu Beeinträchtigungen kommen, etwa in Form von Straßensperrungen. Die Anwohner sollen darüber im Vorfeld per Wurfzettel in die Briefkästen der betroffenen Haushalte informiert werden.

Die STE KL inspiziert in einem Turnus von zehn Jahren alle Kanäle der Stadt mit Kanalinspektionsfahrzeugen, im Bereich von ausgewiesenen Wasserschutzgebieten alle fünf Jahre. In nicht begehbaren Kanälen kommen dabei ferngesteuerte Kanalinspektionskameras zum Einsatz.