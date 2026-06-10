Der Kanal in der Orchesterstraße und in einem Teilbereich der Bruchstraße wird abschnittsweise erneuert. Wie die Stadtentwässerung Kaiserslautern mitteilt, beginnen die Arbeiten im Kreuzungsbereich Gasstraße/Orchesterstraße voraussichtlich am Montag, 15. Juni. Die Gesamtbaumaßnahme wird etwa drei Monate dauern. In diesem Zeitraum ist eine Vollsperrung notwendig, die Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert. Der Fußgängerverkehr ist davon nicht betroffen.