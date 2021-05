Der mehrfache Kickbox-Weltmeister Kim Herzog hofft auf eine baldige Öffnung seiner Kampfkunstschule Kampfkunst Herz in Ramstein, Kaiserslautern und an fünf weiteren Standorten. „Es wird gewiss anders als gewohnt sein“, blickt Herzog dennoch hoffnungsvoll nach vorne.

Seit Wochen ist Taekwondo oder Kickboxen, sind generell Kampfkünste von Frau zu Frau, von Mann zu Mann, von Trainer zu Schüler, von Kind zu Kind nicht möglich. Aus der Erklärung der Bundesregierung am vergangenen Mittwoch schöpft Kim Herzog, Leiter der Kampfkunstschule Kampfkunst Herz, nun Hoffnung auf eine Lockerung der bisher verordneten Schließung der Sportstätten.

Anders als gewohnt

„Wir werden dahin zurückkommen, dass wir alle wieder gemeinsam die aufregende Welt der Kampfkunst auf der Matte erkunden können. Nicht sofort. Und gewiss anders als gewohnt. Bis es soweit ist, findet der Unterricht nach wie vor via Live-Schalten statt“, sagt Kim Herzog und verweist darauf, dass eine der Kampfkunsttugenden überhaupt das Durchhaltevermögen und das Üben in Geduld sei. Ihm macht die Aussage des bayerischen Ministerpräsidenten Hoffnung. Am 30. April soll es laut Markus Söder im nächsten Gipfel neben Lockerungen für den Kulturbereich auch um den Sport gehen.

Auch die Empfehlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina „in Abhängigkeit von der möglichen räumlichen Distanz und den Kontaktintensitäten der Beteiligten“ sportliche Veranstaltungen „nach und nach“ wieder zu ermöglichen, lässt Herzog Mut schöpfen. Sein Blick geht zudem zu den Fußballern, die bereits, wenn auch an Bedingungen geknüpft, wieder im Trainingsbetrieb sind.

„Wir sind diszipliniert“

„Es darf nicht sein, dass manche gegen den Ball kicken dürfen und anderen das Treten gegen den Sandsack verwehrt wird. Nun sind die Entscheider gefragt. Zumal gerade wir Kampfkünstler geübt darin sind, sehr diszipliniert entsprechende Regeln einzuhalten“, so Herzog.

Distanz- und Hygienemaßnahmen würden er und sein siebenköpfiges Team übererfüllen. Auch kleinere Gruppen seien möglich, um den Infektionsschutz sicherzustellen, versichert er. „Wir haben erwachsene Mitglieder, die gerade jetzt gerne etwas für ihr Immunsystem tun würden. Hinzu kommen 900 Kampfkunst-Kids, die gerne wieder neue Tricks mit ihren Freunden ausprobieren wollen.“

Olympische Spiele lassen hoffen

Der sechsfache Weltmeister ist auch mit Blick auf Olympia zuversichtlich, dass sich bald etwas ändert: „Da die Olympischen Spiele erst 2021, darunter auch Taekwondo, stattfinden sollen, kann ich mir nicht vorstellen, dass noch länger auf notwendige Vorbereitungsbedingungen verzichtet werden kann.“ Trotz all der aufkeimenden Hoffnung will sich Herzog, der seine Kampfkunstschule seit 19 Jahren betreibt, in der kommenden Woche an alle Mitglieder im Sportausschuss des Bundestags und an die Fachpolitiker im Landtag wenden, um dort darauf zu verweisen, dass Kampfsportler die Distanz- und Hygienemaßnahmen wahren können und werden.