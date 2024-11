Bei den deutschen Karate-Meisterschaften der Schüler gewann die Kata-Kampfgemeinschaft Budokan Kaiserslautern/KSC Puderbach die Vizemeisterschaft. In der Rundsporthalle in Ludwigsburg wurde auf acht Tatamis vor vollen Tribünen gekämpft.

Die Kampfgemeinschaft ließ sich von der besonderen Atmosphäre mit vielen Zuschauern in der Halle in Ludwigsburg nicht aus der Konzentration bringen. Budokan- und Landestrainer Marcus Gutzmer konnte am Mattenrand zufrieden beobachten, wie seine Karate-Sportler Jonas Schiefelbein, Nick Eisenmenger und Lukas Hochreiter in Runde eins das Team aus Bayern als Verlierer nach Hause schickte. In Runde zwei erging es einem Bremer Team nicht besser.

Knappe Niederlage im Finale

Ins Halbfinale traten die Gutzmer-Schützlinge mit der Kata Anan gegen ein Team aus Thüringen an und wussten erneut zu überzeugen. Im abendlichen Finale ging es gegen SKA Rülzheim. Es war knapp, aber mit 36,60:35,30 Punkten ging der Sieg und damit der Meistertitel an das Rülzheimer Schülerteam. Die KG Budokan Kaiserslautern/KSC Puderbach wurde Vizemeister. „Ein toller Erfolg“, war Trainer Marcus Gutzmer stolz auf die Jungs und die gezeigten Leistungen.