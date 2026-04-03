Mit dem wieder fitten Innenverteidiger Tobias Schön als Leitfigur schlägt der TSC den SV Rodenbach mit 3:2 und rückt in der Landesliga-Tabelle auf Platz zehn vor.

Mit einer auf vier Positionen veränderten Elf begann der TSC Zweibrücken am Donnerstagabend sein Nachholspiel gegen den SV Rodenbach. Spielführer und Innenverteidiger Tobias Schön war erstmals nach seiner mehrmonatigen Verletzung wieder beim Anpfiff auf dem Platz.

Keine fünf Minuten waren vor 150 Zuschauern gespielt, da sah es bereits nach einem abrupten Ende für Schön aus. Bei einem Zweikampf stieg ihm sein Gegenspieler unsanft auf den linken Knöchel; Schön blieb vor Schmerzen schreiend erst mal liegen. Doch er erholte sich und gab der diese Saison oft schwächelnden TSC-Defensive Stabilität. Mit unüberhörbaren Anweisungen richtete er seine Vorderleute aus und verlor kaum einen Zweikampf.

Zwei Chancen für Rodenbach

Trotzdem wurde es zweimal in der ersten Hälfte gefährlich für die Zweibrücker. Keeper Nico Jeckel blockte beide Abschlüsse mit Bravour (8., 17.). Jan Tüllner bereinigte auf der Sechs vieles. Die besten Möglichkeiten für die Gastgeber hatte Mirko Tüllner. Seine wuchtigen Geschosse verfehlten Rodenbachs Tor knapp. Die Zweibrücken erkämpften sich ein leichtes Übergewicht, strahlten aber bei gleich fünf Eckbällen von rechts, allesamt von Schmitt hereingebracht, zu wenig Torgefahr aus. Als keiner damit rechnete, drehte der spielfreudige Robin Jung im Mittelfeld auf und zog ab. Sein trockener Flachschuss zappelte zum 1:0 (42.) im Netz. Einen sechsten Eckball in der ersten Halbzeit durfte Schmitt noch ausführen. Dieses Mal mit rechts von der linken Seite. Der Ball flog genau auf das vordere Lattenkreuz, von dort prallte er in die Spielertraube im Fünfmeterraum. Einen ersten Schuss aus diesem Gewusel blockten die Rodenbacher kurz vor der Linie ab, im Nachsetzen brachte Schön den Ball zum 2:0 über die Linie.

Im zweiten Durchgang blieb es ein kampfbetontes, leidenschaftlich geführtes Spiel. „Macht klare Dinge! Wenn einer ruft, dann muss er auch laufen“, rief Schön zu seinen Mitspielern. Nach einem Doppelpass mit dem gerade eingewechselten Bayer erhöhte Schmitt auf 3:0 (69).

2:3 in der Nachspielzeit

Dann folgte die Schwächephase der Zweibrücker. Ein Freistoßtreffer (79.) von Justin Geißert, bei dem Schlussmann Jeckel nicht gut aussah, brachte den SVR wieder ran. Dann traf auch Jayden Stollings – nur noch 3:2 (90.+1). Doch Schiedsrichter Lius Hofmann pustete direkt zum Schlusspfiff durch. Somit war Rodenbachs Ergebniskosmetik dem TSC letztlich egal.

Denis Jung schnaufte danach tief durch. „Rodenbach hatte einen Lauf, den haben wir unterbrochen und nur ganz wenig von ihnen zugelassen. Meine Jungs haben ganz wenige Fehler gemacht und sich das erarbeitet und verdient“, kommentierte der TSC-Coach den siebten Saisonsieg.