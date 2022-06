Sie sind nicht hübsch anzusehen und im frischen Zustand sogar noch unangenehm klebrig: Kaugummis. Einige Stellen in der Stadt sind davon regelrecht übersät. Die Stadtbildpflege sagt dem Schmutz den Kampf an. Zwei Spezialfirmen durften am Mittwoch ihr Können zeigen.

17 Grad ist das Wasser in der Waschmühle aktuell „warm“ – das ist eher etwas für Hartgesottene. Bald öffnet das Traditionsbad seine Pforten.

Masken sind fast aus dem Stadtbild verschwunden, das Händeschütteln ist zurück und auf dem Stiftsplatz haben Zehntausende den FCK-Aufstieg gefeiert: Corona scheint vergessen. Ist es aber zumindest im Westpfalz-Klinikum überhaupt nicht. Zusätzlich plagen die Verantwortlichen jetzt verstärkt finanzielle Sorgen – ganz zu schweigen von der personellen Situation.

„Besser als ihr Ruf“: Zu diesem Ergebnis kommen Ehrenamtliche des Autoclubs Europa (ACE), nachdem sie die unbewirtschafteten Rastplätze an den Autobahnen im Kreis Kaiserslautern getestet haben. Die RHEINPFALZ hat sich entlang der A6 ein eigenes Bild gemacht und in einem WC auch eine Zeichnung von Putin entdeckt – am Galgen.

Grillen im Freien oder doch besser ein Steak aus der Pfanne. Der RHEINPFALZ-Experte verrät, wie das Wetter über Pfingsten wird.

Bis Mittwoch gab es zwar noch keinen einzigen Fall in Rheinland-Pfalz, die Affenpocken sind dennoch ein Thema für das Kaiserslauterer Gesundheitsamt. Zwangsläufig, wie die Kreisverwaltung meint.