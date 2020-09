Schon ist es fast vorbei mit dem Corona-Sommer. Der Corona-Herbst steht vor der Tür. Da kann er aber erst mal eine Weile stehen. Denn im September begrüßt das Kulturzentrum Kammgarn seine Gäste und die Künstler nach wie vor draußen – im Kulturgarten. Mit dabei sind in diesem Monat unter anderem Jini Meyer, Lars Reichow und Jochen Malmsheimer. Ein Höhepunkt: das „Sound-of-the-World“-Festival.

Am Mittwoch hätte das Programm eigentlich losgehen sollen. Der Poetry-Slam im Kulturgarten ist allerdings am Dienstagnachmittag noch kurzfristig abgesagt worden. Und so startet der Veranstaltungsreigen im ersten kalendarischen Herbstmonat nun am Donnerstag, 3. September, mit dem komödiantischen Liedermacher-Duo Simon & Jan – alias Simon Eickhoff und Jan Traphan.

Das Zweiergespann hat sich bereits mit famos-ironischen Auftritten bei „Nightwash“, im „Quatsch Comedy Live Club“ und in der „Anstalt“ einen guten Ruf erspielt. Mit dem neuen Programm „Alles wird gut“ geht es nun weiter mit viel Ironie Richtung Herbst (19.30 Uhr im Kulturgarten).

Auch der Freitag, 4. September, wird musikalisch. Aber nicht mit zwei Jungs, sondern mit einer Frau, die eigentlich keine Jungs braucht, um die Bühne zu rocken: Jini Meyer, Ex-Frontfrau von Ex-Luxuslärm. Zugegeben, einen Jungen aus ihrer neuen Band hat sie zur musikalischen Unterstützung dabei. Doch der Frontal-Rock kommt von der Front-Lady – ab 19.30 Uhr im Hof der Kammgarn.

Internationale Gäste bei Festival „Sound of the World“

Der Rock’n’Roll wird am Samstag, 5. September, fortgesetzt – nur einen Tick härter. Dann stehen die Lauterer Hardrock-Musiker von Herzlos auf der Freiluft-Bühne. Allerdings mit einem hartgesottenen Unplugged-Set – also ohne Strom, aber mit Wumms. Das Vorprogramm wird die Landstuhler Hard-/Punkrock-Formation Uhrwerk gestalten. Und bei so viel Rockgetöse ist die Veranstaltung jetzt schon ausverkauft.

Am Mittwoch, 9. September, wird es leiser auf der Musikbühne, aber auch eine Prise kabarettistischer: der Mainzer „Klaviator“ Lars Reichow wird um 19.30 Uhr im Kulturgarten zu Gast sein – mit seinem Programm „Ich“, mit einer (halben) Vorpremiere und einem (halben) Wunschkonzert, wie der Kabarettist ankündigt. Welche Wünsche Reichow erfüllt, das darf das Publikum selbst bestimmen.

Wunschlos glücklich sein sollen die Kammgarn-Gäste von Donnerstag bis Samstag, 10. bis 12. September. Denn die „Sound of the World“-Konzertreihe vereint Kulturen und Klänge zu einem großen Fest, bei dem für gewöhnlich keine Wünsche offen bleiben – diesmal sogar unter freiem Himmel.

French Pop, Nouvelle Chanson und Fado

Am Donnerstag beschert das französisch-schweizerische Duo Carrousel – Sophie Burande und Léonard Gogniat – eine Mischung aus French Pop und Nouvelle Chanson im Duett und bringt die französische Auvergne und die Schweizer Romandie zusammen. Am Freitag, 11. September, geht es musikalisch nach Portugal und zu der jungen Fado-Sängerin Diana Vilarinho. Am Samstag wird die ivorische Sängerin Dobet Gnahoré – die 2009 mit dem renommierten Grammy-Award ausgezeichnet wurde – ein Stückchen Elfenbeinküste nach Lautern holen.

Der Donnerstag, 17. September, wird dann wieder wortgewandt gestaltet – ohne Musik, zumindest meistens. Der Berliner Autor, Poetry-Slammer und Moderator Julian Heun gibt sich die Ehre und garniert den Kulturgarten-Auftritt mit Gedichten, Comedynummern, Raptracks und ein paar Evergreens der Slam-Geschichte in seinem Programm „Authentisch ist das neue Scheiße“. Mit ihm an Bord wird sich ein deutscher Slam-Veteran befinden: Felix Römer – bekannt geworden mit seiner Poesie-Boygroup Smaat. Zusammen serviert das Duo bissigen Humor und scharfsinnige Beobachtungen.

Auf Musik aus aller Welt folgt „No Music in K’Town“

Der Freitag, 18. September, wird dagegen wieder schön rockig. Dann gibt es eine weitere Folge der „No Music in K'Town“-Reihe auf die Ohren – mit zwei Lauterer Bands, die optisch nicht unterschiedlicher sein könnten: LIO und Vapour Trails.

Danach wird es erst mal drei Tage lang komisch in der Kammgarn – dank der „Lautern Lacht“-Serie: Am Mittwoch, 23. September, geht um 19.30 Uhr die beliebte „Nightwash“-Parade los – mit den Pointen-Werfern Benni Stark, Jochen Prang, Mazi und Serhat Dogan am Start. Klar, dass die Show jetzt schon ausverkauft ist.

Am Donnerstag, 24. September, beehrt der Essener Kabarettist Jochen Malmsheimer das Kulturzentrum und bringt sein neues Programm mit dem interessanten Titel „Drogensuppe Herzogin – Ein Austopf mit Einlage“ mit. Dabei wird er sicherlich wieder mit allerhand stimm- und wortgewaltigen Profanitäten auffahren.

Ein Berliner bringt Akrobatik auf der Bühne

Was man von Marcus Jeroch aus Berlin erwarten darf, lässt sich allenfalls mit Youtube-Videos genauer nachvollziehen. Aber so viel vorab: Der vielseitige Bühnenkünstler ist bekannt dafür, Texte und Lieder von Friedhelm Kändler mit akrobatischen Showeinlagen zu kombinieren, die das Publikum nicht selten verdutzt aus der Wäsche schauen lassen. Was er sich bei seiner „Schöner denken“-Sause für die Kammgarn-Bühne einfallen lässt, darf man am Freitag, 25. September, ab 19.30 Uhr erleben.

Das Finale im Veranstaltungsmonat wird am Samstag, 26. September, gefeiert. Und zwar mit einer weiteren „Nuit de la Chanson“-Session, diesmal mit Special Guest Pauline Paris und ihrem Trio. Der Nachname ist übrigens echt, Paris aber auch zufälligerweise die Geburtsstadt der Chanteuse. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr.