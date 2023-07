Ein paar Veranstaltungen sind ja bereits bestens über die Kammgarn-Bühne gelaufen. Zum Beispiel die ausverkaufte und hoch gelobte „Nuit de la Chanson“-Gala im Cotton Club. Es bleiben noch zwei Highlights im Juli vor der wohlverdienten Sommerpause.

Der erste ist am Dienstag, 11. Juli, im Kasino. Denn hier wird der renommierte italienische „Cantore“ Pippo Pollina und sein Palermo Acoustic Quintett auftreten. Der Liedermacher kommt mit seinem 24. Studioalbum „Canzoni segrete“, das im Januar 2022 erschien. Und auch hier werden sicherlich einige „lyrische Balladen, poetische Protestlieder“ und schwungvolle Rocksongs zu finden sein – alle in Pollinas typisch sensibler und zarter Sprache. Das neue Album handelt von der „Kraft der Musik“ und den „Folgen des Wohlstands“, von der „seltsamen Pandemie“ und den „veränderten Leidenschaften“, von „Träumen, Hoffnungen, Enttäuschungen“. Die Songs wurden zwischen 2019 und 2020 in Studios in Italien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz aufgenommen. Nun geht es live auf die Bühnen und zu einem sicherlich begeisterten Publikum in der Kammgarn. Um 20 Uhr geht es los.

Der zweite Streich folgt am Samstag, 22. Juli, im Kasino. Mit dem Indie-Pop-Rock-Ensemble Von Wegen Lisbeth. 2006 in Berlin gegründet, damals noch unter dem Namen „Fluchtweg“, später unter anderem mit dem Namen „Harry Hurtig“, rockt die Truppe auf Deutsch. Ihr Merkmal: der Gebrauch ungewöhnlicher Musikinstrumente wie beispielsweise einem Kinderglockenspiel. Jap, richtig gelesen. Und so kurios und wagemutig wie ihre Bandnamen und Instrumente, so kurios und wagemutig gehen Von Wegen Lisbeth bei ihre Musik ans Werk. Die Band um Sänger und Mastermind Sänger Matthias Rohde hat 2022 ihr drittes Album rausgebracht, mit dem Titel „EZ Aquarii“. Was sich dahinter verbirgt, werden die Kammgarn-Besucher ab 20 Uhr live im Kasino erfahren. Wobei … nicht ganz 20 Uhr. Denn zuvor wird noch die Berliner Singer-Songwriterin Anna Erhard das Publikum mit einer hübschen Pre-Show beglücken. Dann mal auf zu den letzten zwei Gigs, bevor das Kulturzentrum in die Ferien geht.