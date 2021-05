Gute Nachrichten für Kammgarn-Freunde: Von Juni bis September öffnet der Kulturgarten wieder. Immer von Donnerstag bis Samstag sind kleine, aber feine Veranstaltungen im Freien geplant.

Los geht es am Donnerstag, 3. Juni, 19.30 Uhr, mit „Sound Of The World“. Zum siebten Mal präsentiert das Kammgarn-Team dieses kleine, internationale Weltmusik-Festival. Außerdem ist ab diesem Tag die Ausstellung „Vantage Point“ von Kai Gundacker im Kulturgarten zu sehen. Gut zu wissen: Sollte das Wetter an diesem oder an den folgenden Veranstaltungstagen nicht recht mitspielen wollen, muss kein Besucher zuhause bleiben. Für solche Fälle steht das Kasino, das „Kammgarn-Wohnzimmer“, zur Verfügung.

Im Laufe der Sommermonate steht dann viel Abwechslung auf dem Programm. Auftritte aus der Pop-Rock-Metal-Podcast- und Singer-/Songwriter-Szene sind angekündigt. Dabei haben sich Kammgarn-Chef Richard Müller und sein Team ins Zeug gelegt, um bei all den Unwägbarkeiten und der Planungsunsicherheit angesichts der Corona-Situation den Terminkalender zu füllen.

Endlich wieder Veranstaltungen planen

„Es war und bleibt ein Spagat. Die Künstler- und Veranstalterszene zeichnet sich ja durch Flexibilität und Improvisationsfähigkeit aus. Das Ganze war sehr aufwendig, aber wir sind nun auch Profis “, erzählt er. Es sei nicht so, dass die Künstler in den Startlöchern gestanden haben, vielmehr seien Veranstaltungen in Tourneen eingebunden. Beim Auftakt jedoch, dem „Sound Of The World“-Festival, treten sie bei einem Einzeltermin exklusiv in der Kammgarn auf.

Nachdem die Zeit der Lockdowns für Umbauten genutzt worden war, konnte nun endlich wieder mit aller Kraft in das ureigene „Alltagsgeschäft“ eingestiegen werden. „Das waren mal ganz andere Anforderungen. Jetzt sind wir überaus froh, dass wir wieder unserer Aufgabe, Leidenschaft und Profession nachgehen können“, berichtet Müller. Er zeigt sich zuversichtlich und will gar nicht daran denken, dass sich die Corona-Situation verschärfen könnte. „Das wäre wohl der Supergau für alle Beteiligten.“

Info

Das vollständige Programm ist auf der Homepage unter www.kammgarn.de zu finden. Tickets zu allen Veranstaltungen können ab sofort über diesen Weg gekauft werden.