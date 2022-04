So gehört sich’s für ein Pfälzer Traditionsfestival: Die Ludwigshafener Gitarrenikone Siggi Schwab eröffnete am Donnerstag die 27. Ausgabe des Kammgarn International Jazzfestivals. Vor rund 200 Hörern im Kasino trat der Wahlmünchner diesmal mit seiner Camerata Bavarese an. Ihre feinsinnigen Nummern vereinen klassische mit folkloristischen Motiven und natürlich ganz viel Jazz. Trotz aller Kunstfertigkeit und Virtuosität des Quartetts ein klangsinnliches Erlebnis. Das Publikum applaudierte dankbar wie enthusiastisch. Im Anschluss entführte das Tingvall Trio die Jazzfans auf eine Klangreise nicht nur in den Hohen Norden. Am Freitag, 8. April, wird das Festival fortgesetzt mit den Auftritten von Shake Stew, Sammy Vomacka und den Briten von Mammal Hands, am Samstag, 9. April, kommen der israelische Starbassist Avishai Cohen, das Helge Lien Trio und die Jazzrausch Bigband. Karten für beide Tage gibt’s noch an der Abendkasse.