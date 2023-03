Zusammen mit dem Verein JAZZevau Kaiserslautern präsentiert die Kammgarn am Samstag, 25. März, 20 Uhr, mit Klaus Ignatzek einen der prominentesten Jazzpianisten Europas. Mit dabei ist die ebenfalls prominente Jazzsängerin Susanne Menzel. Das Konzert findet in der Schreinerei statt.

Immer wieder zählt die Kritik Klaus Ignatzek, Jahrgang 1954, zu den prominentesten Tastenkünstlern des Kontinents. Seine zahllosen CD- und Platteneinspielungen ziehen durchweg hervorragende Rezensionen nach sich. Durch sein nuancenreiches Klavierspiel und durch seine originellen Kompositionen gelingt es Ignatzek immer wieder, das Publikum in Begeisterung zu versetzen.

Ein hochgeschätztes Jazz-Duo

Schon seit einiger Zeit gehört er zur Spitze der europäischen Jazzszene. Als Pianist, Komponist und Bandleader erwarb sich der Wilhelmshavener international Respekt und Anerkennung beim Publikum und bei den Kritikern. Mehr als 250 seiner Kompositionen sind auf Tonträgern dokumentiert. Er gehört damit sicherlich zu den produktivsten Jazzpianisten seiner Generation. Konzerte führten ihn unter anderem nach Amsterdam, Bilbao, Paris, Kopenhagen, London, Rom, Krakau, Prag, Oslo, Stockholm, Wien, Zagreb und Zürich. Ignatzek lehrt an der Oldenburger Universität die Fächer Jazz-Theorie und Klavier. Einer seiner Studenten war auch der jetzige Vorsitzende des Lauterer Vereins JAZZevau, Philipp Huchzermeier.

Die Jazzsängerin und Texterin Susanne Menzel veröffentlichte mit Klaus Ignatzek gemeinsam fünf Jazz-Alben, auf denen hauptsächlich Originalwerke des kreativen Duos zu hören sind. Die Fachpresse zählt Susanne Menzel zu den hörenswertesten Jazzsängerinnen der heutigen Zeit. Auf dem neuesten Silberling „Out Of The Blue“ (Timezone Records) debütiert Susanne als Komponistin.

Nach einem Jazzstudium an der Musikhochschule Dresden und der Capitol University in Columbus, Ohio, ist sie am Institut für Musik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg als Pop- und Jazz-Dozentin tätig. „Jazz auf solchem Niveau bekommt man sonst wohl selten zu hören“, schreibt die Süddeutsche Zeitung.

Karten gibt es unter www.kammgarn.de.