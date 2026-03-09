Gordon Schnieder, der Spitzenkandidat und Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, kommt im Rahmen seiner „Weil's jetzt gilt-Tour“ am Mittwoch, 11. März, 19 Uhr, in die Kammgarn Kaiserslautern, Schoenstraße 11. Bis zur Landtagswahl wird Gordon Schnieder laut CDU in allen 52 Wahlkreisen in Rheinland-Pfalz unterwegs sein, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen und Vereine, Unternehmen und Einrichtungen zu besuchen. Denn Politik beginne nicht in Mainz, sondern direkt vor Ort, in den Dörfern und Kommunen, heißt es in der Einladung. Mit dabei ist Marc Fuchs, Direktkandidat im Wahlkreis Kaiserslautern I.