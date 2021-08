Dass der komödiantische Schriftsteller Sebastian Lehmann „sehr spezielle“ Eltern hat , ist seit Jahren bekannt. Dass aber auch andere Menschen „sehr spezielle“ Erzeuger haben, eröffnete er am Montag bei einer amüsanten Lesung im ausverkauften Kasino.

Passenderweise betitelte er sein neues Programm „Andere Kinder haben auch schöne Eltern“ – zum Beispiel geplagte Kinder namens „Tristan Maria“. Und nicht zuletzt Sebastians eigene Freundin. „Wer von euch ist denn verheiratet?“, so die einleitende Frage Lehmanns. „Bitte mal ,Hurra' rufen.“ Und die Mehrheit im ausverkauften Kasino quälte sich doch tatsächlich ein „Hurra!“ ab. „Das klang bei manchen eher schon wie ein Hilferuf“, bemerkte der Autor aufmerksam. „Wer ist denn Single? Bitte auch mal ,Hurra' rufen.“ Ein einziger Herr ganz oben, aus der hintersten Reihe des Balkons rief mutig „Hurra!“. Schallendes Gelächter.

Lehmann ist zwar kein Single, aber auch noch nicht verheiratet – sehr zum Unverständnis seiner Eltern. Die haben eh selten Verständnis für die Lebensweise des „Sohnemanns“. Es scheint, dass selbst eine Entfernung von über acht Stunden Autofahrt – Lehmann wohnt in Berlin, seine Eltern in Freiburg – nicht ausreicht, um regelmäßig Kontakt zu haben. Und jetzt, wo Corona durch die Lande zieht, fast täglich – via Telefon natürlich.

„Arbeitsloser“ und dann auch noch Vegetarier

Wer hätte gedacht, dass die Telefonate mit den Eltern mitzuschreiben und sie auf der Bühne vorzutragen, sich dermaßen auszahlen würde? „Es hat sich als sehr, sehr guter Therapie-Ansatz erwiesen“, gesteht der Autor, der mit seinen niedergeschriebenen Kindheitstraumata immerhin einen Spiegel-Bestseller einheimste. Denn Sebastians Eltern machen es ihm nicht leicht.

Dass er im Telefonbuch seines Vaters unter „Sohn 2“ eingetragen ist, während sein älterer, verheirateter und – im Sinne der Eltern – „arbeitstätiger“ Bruder Christian als „Christian“ verbucht wurde, ist schon hart für die Kleinkünstler-Psyche. Dass sein Vater seine Tätigkeiten unter dem Sammelbegriff „Arbeitsloser“ einordnet, ist da nur die Spitze des Eisbergs. Da half auch das erfolgreich abgeschlossene Germanstik-, Philosophie- und Geschichtsstudium nicht viel. Und dann ist er auch noch Vegetarier! „Hitler war ja auch Vegetarier“, vergleicht Mama Lehmann einfach mal so beiläufig.

Lebenslanger Fall für den Therapeuten

Um ihm finanziell ein bisschen unter die Arme zu greifen, vermittelt sie ihm dauernd seltsame Hilfsjobs. Zum Beispiel als Mathe-Nachhilfelehrer – für einen Zweitklässler. Oder als Schwarzarbeiter, um ihr Wohnzimmer zu streichen – die Bezahlung käme dann, sobald die Eltern ihren Lottogewinn von zwei Millionen erhalten haben.

Mutig, gehört doch Sebastian abseits der Corona-Pandemie laut seinem Vater zur Risikogruppe: „Risiko, kein Geld zu haben; Risiko, von Größeren verprügelt zu werden.“ Und Risiko, von den elterlichen Kindermärchen ein lebenslanger Fall für den Therapeuten zu bleiben. Zwei Beispiele: „Wenn man schielt, bleiben die Augen irgendwann so“ und „Wenn man die Nase hochzieht, geht es direkt ins Hirn“. Abgesehen davon, dass beide ihren Sohn als „schlimmste Klimasünde unseres Lebens“ und als „kleiner Fehler“ betiteln.

Lehrstunde in Sachen Generationenwandel

Schlimmer haben es da nur Kinder mit dem geschlechtsneutralen Namen „Tristan Maria“, die auch noch katholisch und evangelisch getauft und im Kindergartenalter das Fach „Business Chinesisch“ belegen. Oder vielleicht noch die Eltern seiner Freundin Katharina, die ihrer Tochter bei der aktuellen Partnerwahl immer noch empfehlen, „tief in sich zu gehen“ - noch habe sie „alle Chancen.“

Wie immer flanierte Sebastian Lehmann gewitzt und scharfsinnig durch die amüsanten Telefongespräche mit seinen Erziehungsberechtigten. Unverblümt, ungeniert, allerdings hin und wieder etwas träge in der Erzählweise, bekam man eine unterhaltsame Lehrstunde in Sachen Generationenwandel.

Etwas eintönig, aber so banal wie genial

Ab und an wirkten Lehmanns immer gleiche Figuren und vorhersehbaren Slapstick-Momente, Running-Gags und Wortkomik ein bisschen zu eintönig. Vor allem seine routinierten Google Übersetzer-Songtexte, die er mittlerweile vom Deutschen ins Chinesische und dann wieder zurück ins Deutsche übersetzen lässt.

Aber alles in allem lockte einem diese trocken-humorige und verspielt alberne Art doch immer wieder ein Schmunzeln ab, weil es eben so banal wie genial scheint. Dass Lehmann definitiv in die Kammgarn zurückkehrt, ist klar. Bis dahin näht ihm seine Mutti sicher Reserve-Schutzmasken mit der Aufschrift „I Love Mum“.