Ein Mikrofon, ein Barhocker. Mehr braucht Stephan Bauer nicht. Mit Wortwitz und diabolisch guten Gags mischte der Comedian am Mittwochabend im Kammgarn-Wohnzimmer das Publikum ganz schön auf. Sein Lieblingsthema: „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon.“

„Meine Frau will nicht mehr mit mir schlafen“, wehklagt Bauer. Im Tee-Regal, bei Arnikablüten, Artischockenkraut oder Berberitzenbeeren sei inzwischen mehr los als im Ehebett.