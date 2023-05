Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Grammy-Preisträgerin Dobet Gnahoré, die in einem Künstlerdorf an der Elfenbeinküste aufgewachsen ist und mit ihrem Ehemann auf Welttournee geht, das Schweizer Chanson-Duo Carrousel, das sich auf der Straße kennengelernt hat, und die Portugiesin Diana Vilarinho, die im zarten Alter von 20 Jahren schon den größten Fado-Wettbewerb Lissabons gewann: Das „Sound oft he World“-Festival in der Kammgarn bot nicht nur großartige Weltmusik, sondern auch Geschichten, die sich wie Märchen anhörten. Im Gespräch mit Walter Falk bilanziert Kammgarn-Chef Richard Müller das Festival.

Herr Müller, das sechste „Sound oft he World“-Festival war nach Meinung vieler Besucher eines der besten der letzten Jahre. Trotzdem scheint sich eines der größten Weltmusik-Festivals im südlichen Teil Deutschlands im Bewusstsein der Menschen noch nicht festgesetzt zu haben. Der Besuch war ja wohl nicht ganz befriedigend.

Ja,