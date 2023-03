Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das achte Festival Sound of the World in der Kammgarn war wieder ein großer Erfolg. Mit rund 1400 Besuchern an den drei Tagen war es eines der bestbesuchten überhaupt. Mit Hubert von Goisern, Gisela João und Aynur präsentierte das Kulturzentrum die besten Vertreter ihres Genres – Alpinrock, Fado und kurdische Musik. Im Gespräch mit Walter Falk zieht Kammgarn-Chef Richard Müller Bilanz.

Herr Müller, Sound of the World, das Festival der Kulturen in der Kammgarn hat sich im achten Jahr seines Bestehens längst etabliert. Steht eine gewisse Philosophie hinter diesem dreitägigen Musikfest?

Seit