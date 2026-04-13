Es war eine große Jazz-Sause in Lautern, die viele Gäste auch von außerhalb anzog. Festival-Chef Richard Müller zog mit Fabian Lovisa Bilanz.

Herr Müller, rund 1550 Gäste konnten Sie an den vier Abenden des Jazzfestivals begrüßen. Sind Sie mit dem Besuch zufrieden?

Das Festival war ein Wohlfühl-Erlebnis mit vielen Standing Ovations. Ich bin rundum zufrieden.

Diese 31. Ausgabe beschritt organisatorisch ja neue Wege. Wie lief die Zusammenarbeit mit dem Pfalztheater, und wird sie wiederholt?

Die Zusammenarbeit mit dem Pfalztheater war ausgezeichnet – von der Planung bis zur technischen Umsetzung. Ich traf auf eine offene Theaterleitung, die Kooperation lebt. Hier arbeitet keine selbstverliebte Theaterleitung im Elfenbeinturm.

Am dritten Abend liefen ja zwei Konzerte parallel, am vierten nacheinander. Einmal Qual der Wahl, einmal längere Gesamtdauer. Was ist das bessere Modell? Was erwartet das Publikum nächstes Jahr?

Wir planen je nach gebuchten Acts. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich bin mir unsicher – es kommt auf die jeweiligen Acts an.

Das Garbarek-Konzert am Theater, das ja Teil der 750-Jahr-Feier war, städtisch bezuschusst wurde und am Ende kostendeckend lief, einmal herausgerechnet: Wie sieht die Rechnung für die drei Tage im Kulturzentrum selbst aus?

Unser Kammgarn International Jazzfestival steht finanziell solide da, ebenso wie die Kammgarn selbst. Das Kultusministerium und die Sparkasse unterstützen uns und garantieren so das Festival. Dafür sind wir dankbar. Die Kooperation mit dem Pfalztheater benötigt zusätzliche finanzielle Mittel und wäre nur wiederholbar, wenn wir weitere Unterstützung erhielten. Die 750-Jahr-Feier hat diese Kooperation ermöglicht. Eine Neuauflage wäre nur unter den diesjährigen Bedingungen möglich. Wir gefährden das finanziell gesunde Kammgarn-Festival nicht durch eine Veranstaltung im Pfalztheater. Andernfalls bleibt es ein gelungener Ausflug. Die Politik und andere müssen sich schnell entscheiden, denn Künstler dieser Klasse planen langfristig.

Was war Ihr persönliches Highlight?

Mein persönliches Highlight ist mein Kammgarn-Team. Sie haben diese Mammut-Aufgabe meisterhaft gelöst, in allen Bereichen. Logistisch ist es eine große Herausforderung, technisch kompliziert und im engen Zeitrahmen. In allen Bereichen ist solide Professionalität gefordert, und die liefern wir. Auch die Zusammenarbeit mit dem Pfalztheater war ein Highlight für mich und meine Kollegen. Einfach erste Reihe.

Und was Ihre persönliche Entdeckung?

Der letzte Act Elsa hat mich Samstagnacht überrascht und begeistert. Ich kannte sie live vorher noch nicht. Alle anderen Acts haben ihre Qualität ebenfallsdeutlich gezeigt, so dass es mir schwerfällt, einen Künstler hervorzuheben. Ich kannte die Klasse der Acts im Vorfeld, und alle haben sich überzeugend präsentiert.

Ich danke fürs Gespräch.

