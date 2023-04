Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das siebte „Sound of the World“-Festival in der Kammgarn ist Geschichte. Mit der französischen Gruppe „Les Yeux d’la Tête“, dem sardinischen Trompeter Paolo Fresu und dem kubanischen Pianisten Omar Sosa sowie der französisch-senegalesischen Sängerin Awa Ly bot das Festival hochkarätige Weltmusik. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ bilanziert Kammgarn-Chef Richard Müller die drei Abende.

Herr Müller, nach dem sieben Monate langen Lockdown endlich wieder Konzerte. Wie fühlen Sie sich?

Die gesamte Kammgarn-Crew ist glücklich