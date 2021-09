Für Freunde des Blues wäre der 23. März 2022 ein ganz besonderes Datum gewesen, denn der weltweit gefeierte Musiker John Mayall wäre an diesem Tag in der Kammgarn aufgetreten. Doch nun musste der Termin gestrichen werden.

Wie Mayall mit großem Bedauern mitteilt, müsse er auf Anraten seiner Ärzte für immer vom Tourgeschehen Abschied nehmen. Damit entfallen die für März 2022 geplante Tournee und auch der Auftritt in der Kammgarn.

Diese Nachricht markiert das Ende einer Ära, die annähernd 60 Jahre währte. Der als „Vater des weißen Blues“ weltweit bekannte Sänger, Pianist, Gitarrist, Harmonikaspieler und nicht zuletzt Songwriter hatte Größen wie Mick Jagger und Eric Clapton in seinen frühen Bluesbreakers-Formationen.

Der 1933 geborene Brite machte über fast sechs Jahrzehnte den Blues salonfähig, interpretierte ihn immer wieder neu und beeinflusste Generationen von Musikern. „It's been a great ride and I enjoyed every moment of it!“ – „Es war eine großartige Zeit und ich habe jeden Moment genossen“ –, schrieb der Musiker zu seinem Bühnenabschied und bedankt sich bei all seinen Wegbegleitern.