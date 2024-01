Kabarettfreunde müssen auch am Donnerstagabend in Kaiserslautern in die Röhre schauen. Wie schon tags zuvor bei Nightwash der Fall, so muss auch der für Donnerstag, 18. Januar, vorgesehene Auftritt von Tobias Mann wegen der schwierigen Wetter- und Straßenverhältnisse ausfallen. Das hat am Mittag das Kulturzentrum mitgeteilt

Mann soll nun am 10. April nach Kaiserslautern kommen. Bereits erworbene Tickets behalten für den Nachholtermin ihre Gültigkeit. Karten können aber auch zurückgegeben werden - – dort, wo sie gekauft worden sind, teilt die Kammgarn abschließend mit.