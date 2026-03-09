Alice Hoffmann, bekannt als „Hilde“ in der Fernsehserie „Familie Heinz Becker“, steht am Dienstag, 10. März, bei einer Wahlkampfveranstaltung des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in der Kaiserslauterer Kammgarn unter dem Motto „Politik trifft Kultur“ auf der Bühne. Mit dabei sind außerdem der rheinland-pfälzische Spitzenkandidat Andreas Hartenfels, Landesvorsitzender Alexander Ulrich und Sevim Dagdelen, Mitglied des Bundesvorstandes. Einlass ist um 18.30 Uhr, der Beginn ist für 19 Uhr geplant. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.