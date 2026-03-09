Landtagswahl Kammgarn: Alice Hoffmann bei Wahlkampfveranstaltung des BSW

Alice Hoffmann war bereits im Bundestagswahlkampf 2025 für das BSW in Kaiserslautern auf der Bühne.
Alice Hoffmann war bereits im Bundestagswahlkampf 2025 für das BSW in Kaiserslautern auf der Bühne.

Alice Hoffmann, bekannt als „Hilde“ in der Fernsehserie „Familie Heinz Becker“, steht am Dienstag, 10. März, bei einer Wahlkampfveranstaltung des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in der Kaiserslauterer Kammgarn unter dem Motto „Politik trifft Kultur“ auf der Bühne. Mit dabei sind außerdem der rheinland-pfälzische Spitzenkandidat Andreas Hartenfels, Landesvorsitzender Alexander Ulrich und Sevim Dagdelen, Mitglied des Bundesvorstandes. Einlass ist um 18.30 Uhr, der Beginn ist für 19 Uhr geplant. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Mehr zum Thema
BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) Alice Hoffmann Heinz Becker Alle Themen
x