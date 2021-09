Wie das Kulturzentrum Kammgarn mitteilt, ändert das Haus sein Corona-Schutzkonzept. Ab 1. Oktober können ausschließlich geimpfte und genesene Personen die Veranstaltungen besuchen.

Besucher werden demnach gebeten, am Einlass ihre Impf- oder Genesenenbescheinigung mit Ausweis vorzuzeigen. Kontaktdaten werden per Luca-App oder auf einem Formular erfasst. Aufgrund dieser Maßnahme entfallen Maskenpflicht und Abstandsregelung. Besucher und Thekenpersonal können sich in den Innenräumen frei bewegen. Diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind und bereits im Besitz von Karten für Veranstaltungen sind, können sich den Preis dort erstatten lassen, wo sie gekauft wurden.