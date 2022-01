Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Gäste beim Konzert am Kamin am 30. Januar in der Scheune des Kaiserslauterer Theodor-Zink-Museums. Es bringt unter anderem ein Wiedersehen mit der beliebten Sängerin Esther Mertel.

Der „Kultur im Quadrat e.V. Förderverein Kaiserslautern“ ist Teil der freien klassischen Musik-Szene in und um Kaiserslautern. Mit dem Konzert am Kamin laden die drei Protagonistinnen Esther Mertel, Rebecca Gerstel und Sabine Heinlein zum Jahresbeginn musikalische Gäste zum gemeinsamen Musizieren am knisternden Kamin in der Scheune des Stadtmuseums ein.

Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Musiktheater, Lied und Kammermusik; die Programmfolge wird noch bekannt gegeben. In gemütlicher Atmosphäre bei Wein und einer kleinen kulinarischen Überraschung, so die Veranstalterinnen, soll es auch wieder Gelegenheit zum Austausch mit den Künstlern des Abends geben.

International erfolgreich

Die Schwestern Esther Mertel (Sopran) und Rebecca Gerstel (Klarinette) stammen aus Enkenbach-Alsenborn. Sie leben inzwischen im Rheinland und gründeten 2015 die „Sommer Nacht Oper“. Esther Mertel ist seit 2011 Spielleiterin und Regieassistentin an der Deutschen Oper am Rhein und für die szenische Einstudierung vieler Repertoire-Produktionen im aktuellen Spielplan verantwortlich. 2009 schloss sie ihr Gesangsstudium an der Hochschule für Musik Detmold ab und war anschließend am Landestheater Detmold im Opernstudio engagiert. 2012 absolvierte sie die Weiterbildung für „Musik- und Theatermanagement“ an der Uni München. Bei den Salzburger Festspielen war Esther Mertel 2014 Teil des Teams Musikvermittlung der Wiener Philharmoniker und führte Regie beim Operncamp zu „Il trovatore“. Darüber hinaus bringt sie sich am Institut Schumann Junior der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf als Koordinatorin und Assistentin der Geschäftsführenden Direktorin ein. Seit der Spielzeit 2015/16 ist Humperdincks Klassiker „Hänsel und Gretel“ in der szenisch neu aufbereiteten Fassung von Esther Mertel alljährlich an der Deutschen Oper am Rhein zu erleben.

Sabine Heinlein (Sopran), ebenfalls aus Enkenbach-Alsenborn, ist unter anderem Gründerin des Trios Musa Sacra. Als musikalische Gäste sind weiter mit von der Partie: Pfalztheater-Solocellistin Caroline Busser und der südkoreanische Pianist Younggeun Yoon.

Infos

Karten sowie weitere Infos gibt es per Mail unter kulturquadrat.kl@gmail.com; an der Veranstaltungen im Stadtmuseum können nur geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen teilnehmen, die einen Booster-Impfnachweis oder einen zusätzlichen negativen Testnachweis mitbringen (2 G plus).