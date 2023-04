Wir erinnern uns: Der Otterberger Kapitelsaal als erhaltenes Kleinod mittelalterlicher Klosteranlagen ist um 1200 errichtet worden; 1732 wurde das heutige Pfarrhaus darauf gebaut, und das Ganze bildet mit der Abteikirche einen pittoresken Rahmen, der bislang kulturell als bedeutendes Erbe vielfach genutzt wird.

Der erst 2017 gegründete Verein „KulturART“ hatte bislang viele Initiativen entwickelt, um mit Märkten, Lesungen und Ausstellungen Kultur nach Otterberg zu holen oder deren Akzent zu verstärken. Heuer kommt erstmals eine neue Konzertreihe im Kapitelsaal hinzu, die am Freitag mit dem Künstler-Ehepaar Anna (Klavier) und Dominique Anstett (Bratsche) zusammen mit der Mezzosopranistin Polina Artsis eröffnet wurde und zum Auftakt der Reihe große Resonanz fand.

Das Künstler-Ehepaar zog inzwischen nach Otterberg, sie wirkt an der Städtischen Musikschule als Klavierdozentin, er ist Solobratscher am Pfalztheater und brachte von dort die genannte Sängerin mit, die seit 2017 fest im Theater-Ensemble engagiert ist und dort zu den herausragenden künstlerischen Persönlichkeiten gehört.

Das Konzert präsentierte Raritäten aus der Romantik und zugleich mit der Kombination aus Bratsche, Klavier und Singstimme eine eher seltene Besetzung romantischer Kammermusik.

Das große Vorbild Schubert

Das „Umschmeicheln“ einer führenden Gesangsstimme ist indes so ungewöhnlich nicht. Eine Initialzündung für diese Aufführungspraxis war wohl Franz Schuberts „Hirt auf dem Felsen“ in der Besetzung mit Singstimme, Klarinette und Klavier. Im Konzert waren in der Kombination mit Bratsche Klangbeispiele von Johannes Brahms und Frank Bridge zu hören, wobei letzterer in England den Übergang von der Spätromantik in die von der Zwölftontechnik ausgehenden Moderne vollzieht.

Seine drei Lieder wirken allerdings noch eindeutig in der Tradition des 19. Jahrhunderts verhaftet. Dieses harmonische Zusammenwirken aller drei Protagonisten bildete den wichtigsten künstlerischen Ertrag des Kammerkonzertes. Die Sängerin verfiel nie in die Drastik und Selbstdarstellung von „Operndiven“, konnte sehr einfühlsam und nuanciert und in vollendeter stimmlicher Reinkultur alle Textinhalte und melodischen Feinheiten differenziert vermitteln. Die Pianistin ist mit ihrer Übersicht, mit absoluter spieltechnischer Sicherheit und Präzision bis ins kleinste Detail eine Klasse für sich und für die Region bisher bei vielen kammermusikalischen Projekten ein großer Gewinn.

Die kleine Schwester der Geige

Der Bratscher wiederum gehört auch beim Orchester der Pfalzphilharmonie seit 2012 zu den herausragenden künstlerischen Persönlichkeiten und trägt dazu bei, Vorurteile gegen die verkannte tiefere Schwester der Geige abzubauen. Deren Klangeigenschaften brachte der zeitgenössische ungarische Komponist Ligeti im Vorwort seiner Bratschen-Sonate auf den Punkt: „Die Violine führt, die Viola bleibt im Schatten. Durch die tiefe C-Saite besitzt sie eine eigenartige Herbheit, etwas heiser und mit dem Rauchgeschmack nach Holz, Erde und Gerbsäure.“

Nun, Anstetts Bratsche scheint bei den genannten Werken und den Charakterstücken von Clara Schumann und Sergej Rachmaninoff die Vorzüge der strahlenderen und brillanteren Geige mit der tonlichen Wärme des Cellos zu kombinieren. Der Musiker widerlegt alle Vorurteile, fasziniert einfach durch die Schönheit und Makellosigkeit des Timbres. Sein ausdrucksstarkes Spiel blüht in Kantilenen auf, wirkt gestochen klar artikuliert in den Läufen und Episoden.

Überzeugende Sängerin

Als programmatischer Rahmen wirkten Lieder von Brahms und Rachmaninoff, die mit „lauer Luft“, grüner Liebe und Fliederduft Frühlingsmelodien verbreiteten und in Polina Artsis eine sehr sehr eindringlich und schwärmerisch gestaltende Interpretin fanden.