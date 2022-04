Auf dem Programm des Kammerkonzerts am Donnerstag, 28. April, in der Fruchthalle steht „Die schöne Magelone“, ein Erzählstoff aus dem 15. Jahrhundert. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Die schöne Magelone ist die Tochter des Königs von Neapel. Graf Peter von Provence verliebt sich in sie. Magelone erwidert seine Liebe, obwohl sie bereits einem anderen versprochen ist. Gemeinsam fliehen die beiden aus Neapel. Ein Vogel stiehlt den Ring Magelones, und Peter gerät bei der Verfolgung in türkische Sklaverei. Erst nach jahrelanger Irrfahrt kann er seine Magelone wieder in die Arme schließen.

Die Motive dieser alten Sage aus dem 15. Jahrhundert stammen aus dem Umfeld von Tausendundeiner Nacht. Der Meistersinger Hans Sachs beschäftigte sich dreimal mit dieser Geschichte, und Goethe las sie bereits als Kind.

Tenor, Schauspieler und Pianist

Eine bedeutende literarische Bearbeitung stammt von Ludwig Tieck: „Liebesgeschichte der schönen Magelone und des Grafen Peter von Provence“. Diese wurde von Johannes Brahms als „15 Romanzen aus L. Tieck's Magelone“ vertont – mit Singstimme und einem sehr eigenständigen Klaviersatz im Wechsel mit zu sprechenden Texten.

Bei dem Konzert in der Fruchthalle wird dieses Werk von drei Künstlern interpretiert. Eine klare und präzise Stimmführung sowie seine intelligente Deutung und Diktion, gepaart mit der Fähigkeit, sich in den psychologischen Kern einer Rolle zu begeben, machen Christoph Prégardien, der bei dem Konzert singen soll, zu einem der bedeutendsten lyrischen Tenöre unserer Zeit. Die von Brahms nachträglich eingefügten Sprechertexte von Tieck interpretiert der Schauspieler Udo Samel. Er war fünfzehn Jahre Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne, danach elf Jahre am Burgtheater Wien. Neben seinen Theaterrollen spielt Samel auch in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen. Der Pianist Hartmut Höll begleitet die Darbietung am Klavier. Vor Konzertbeginn gibt es ab 19.15 Uhr eine Einführung im Roten Saal mit Burkhard Egdorf.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631 3652316, beim Thalia Ticketservice, 0631 36219814, und unter der Hotline 01806 57 00 00, außerdem bei Eventim.