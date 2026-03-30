Manchmal sind die Randerscheinungen interessanter als das eigentliche Konzert: so erlebt beim Kammerkonzert auf der Werkstattbühne.

Während das benachbarte Kulturreferat in dieser Saison im intensiven Bemühen um Gleichstellung von musizierenden und komponierenden „Frauen in Geschichte und Gegenwart“ mit einem speziellen Jahresprogramm aufwartet, wagte der Konzertmeister des Pfalztheaters bei dieser Matinee den Superlativ: Ivan Knezevic führte bei zwei Streichoktetten ausschließlich aufstrebende Damen des Pfalztheater-Orchesters an. Angesichts der Geigerinnen Sumin Lee, Karoline Janot und Gaon Lee sowie der Bratschistinnen Julie Moffette und Summi Hwang und letztlich unterstützt von Caroline Busser-Knezevic und Yejin Na meinte ein Zuhörer (selbst Musiker) lakonisch „Die Bastion fällt.“ Skeptiker wurden nicht nur überzeugt, sondern geradezu für die Besetzung, künstlerische Realisation und klangliche Homogenität eingenommen. Und zwar im Sturm! Eine geballte Ladung an spielerischer Brillanz und Rasanz ergoss sich hier über die staunenden Besucher.

Der zweite Aspekt ist, dass die Besetzung im Oktett bei Kompositionen von Bruch und Mendelssohn mit quasi zwei Streichquartetten in klanglicher Vereinigung und gelegentlich auch Aufspaltung eigentlich schon sinfonischen Charakter hat hinsichtlich klanglicher Opulenz und Strahlkraft. Hier fand das Ensemble die nötige Balance, um zwischen kammermusikalischem Feinschliff und sinfonischer Klangpracht geschickt zu balancieren. Das Ensemble spielte wie aus einem Guss, mit Leidenschaft und Herzblut und reizte alle thematischen Kontraste und emphatischen Steigerungen mit großer Hingabe aus.

Glut der Romantik

Wie so oft, wenn man es besonders gut machen will, liegt darin auch eine latente Gefahr, nämlich die, dass es zu Übertreibungen und Überbetonungen kommen kann. Das war an manchen Stellen auch hier nicht zu leugnen, denn im begrenzten Raumvolumen waren manche Akzente zu schroff, dynamische Steigerungen zu massiv und der Bogenstrich vielleicht hier und da zu robust. Das galt besonders für Knezevic, der zwar seine große Klasse ausspielte, aber nicht immer als dezent inspirierender Mannschafts-, sondern als (zu?) dominanter Führungsspieler. Aber dies nur am Rande, die Hauptsache war, dass alles in die Glut hochromantischer Klangfarben getaucht, alles in Spannung gehalten wurde und damit diese Matinee in der mittlerweile 27-jährigen Chronik zu den besten avancierte.