Bachs h-moll-Messe zählt zum Weltdokumentenerbe der Unesco. Am 16. Juli, bringt der Kammerchor Landstuhl die Messe in der Heilig-Geist-Kirche zur Aufführung.

„Sie erhebt mich, durchglüht mich und steckt mich in ihrem optimistischen Tiefsinn an“, fasst der britische Dirigent Eliot Gardiner zusammen, was die h-Moll-Messe, BWV 232, in ihm auslöst. Ähnlich ergeht es dem Leiter des Landstuhler Kammerchors, Heribert Molitor. Nach eigener Aussage kreist er schon „sein ganzes Leben lang in der Umlaufbahn von Bach“.

Über 20 Jahre lang hat Molitor jährlich die internationalen Meisterkurse beim Bach-Kenner Helmut Rilling in Stuttgart besucht. „Nach dem Weihnachtsoratorium und der Matthäus-Passion wollen wir uns endlich an diesen ,Achttausender’ wagen“, sagt Molitor im RHEINPFALZ-Gespräch. Das letzte große Vokalwerk des Barockmeisters sei eine der bedeutendsten geistlichen Kompositionen.

Schwerarbeit für die Sänger „Wir Sänger sind dabei ganz schön gefordert“, sagte Anette Tetzlaff, die Vorsitzende des Kammerchors. „Das ,Kyrie eleison’ gleich zu Anfang ist fünf-, das ,Sanctus’ und das ,Pleni sunt coeli’ sechsstimmig. Das ,Osanna’ wird sogar achtstimmig gesungen.“

Der Chor macht sich mit der Messe ein Geschenk zum 40-jährigen Bestehen - verspätet allerdings, da wegen der Corona-Pandemie ein ganzes Jahr ausgefallen ist“. Die Proben hatten bereits im März 2020 begonnen. „Dann kam Corona“, sagt Tetzlaff. „Im Sommer haben wir dann unter erschwerten Bedingungen im Freien geprobt.“

Aufführung mit Verspätung

Das Weihnachtskonzert 2020 fiel aus, im Frühjahr 2021 wurden die Proben erneut aufgenommen: in der Heilig-Geist-Kirche mit drei Metern Abstand zwischen den Choristen. Das sei problematisch gewesen, da die Sänger sich gegenseitig nicht hören konnten. „Wir konnten uns aber auch zu Hause vorbereiten, da uns Herr Molitor eine Übungs-CDs an die Hand gegeben hat“, verrät Tetzlaff.

Neben dem bis zu 40-köpfigen Kammerchor erfordert die h-moll-Messe vier Solisten, die alle aus dem Saarland kommen, sowie ein aus 25 Musikern bestehendes Orchester. Sie spielen in verschiedenen Sinfonieorchestern und stammen gleichfalls alle aus der Region.

Info

Konzert des Kammerchors Landstuhl am Samstag, 16. Juli, 19.30 Uhr, in der Heilig-Geist-Kirche.