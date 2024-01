Eine neue Auflage des „Kamm On!“- Poetry Slam in der Kammgarn steigt am Mittwoch, 24. Januar. Acht Slammerinnen und Slammer geben sich in der Schreinerei die Ehre – und am Ende entscheidet wieder das Publikum, wer den ersten handbesprühten Sieger-Kamm des Jahres mit nach Hause nehmen darf.

Wer am kreativsten ist und dem Publikum die wildesten Reaktionen abringt, wird mit Gold belohnt. Hat doch Show-Master und Organisator Phriedrich Chiller die Weihnachtsferien geopfert, um den selbstgebastelten Kamm-Trophäen-Vorrat aufzustocken und mit literweise Sprühfarbe zu vergülden.

Organisatorisch bleibt alles beim Alten. Fünf Profis und drei lokale Newcomer beziehungsweise Gelegenheitspoeten treten in einem entspannten Contest gegeneinander an – ohne Konkurrenzdruck sondern mit viel Freude bei der Sache.

Am Ende dürfen zwei Personen ins Finale, je einen zweiten Text vortragen und das Publikum entscheidet per Applaus, wer sich den goldenen Kamm als Ansporn fürs neue Jahr auf das Billy-Regal platzieren darf.

Fast alle Slammer feiern Kamm-on!-Premiere

Um den ersten Kamm des Jahres fechten folgende kleine und große Größen der Poetry-Slam-Szene - von denen übrigens 90 Prozent „noch nie bei uns waren“, wirbt Herr Chiller. Unter den ,weitgereisten Profis gehen Comedian Dennis Boyette aus Mannheim, Andrea Maria Fahrenkampf aus Saarbrücken (mehrfache Saarland-Meisterin im Poetry Slam), Katharina Marosz Friedrichsdorf (Schlagzeugerin und Slammerin), Lisa Stenke aus Olpe und Fatih Serbest aus Mainz an den Start.

Auf der anderen Seite scharren die lokalen Wortkünstler Alain Hinzen aus Zweibrücken, Justin Broch aus Kaiserslautern und Gisela Looper aus Harsberg mit den verbalen Hufen.

Die Regeln bleiben auch diesmal gewohnt streng: Sechs Minuten Zeit gibt es für jedes Sprachtalent. Requisiten, fremde Texte, Gesänge oder Showeinlagen sind wie immer verboten. Genau so wenig werden Zeitüberschreitungen oder rhetorisch hübsch verpackte rassistische und sexistische Hasstiraden geduldet. Wer all dies beherzigt, darf mit verbalen Pauken und Pointen nur so um sich werfen. kkv