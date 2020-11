In einer spektakulären Rettungsaktion ist am Freitagmittag ein Kamerunschaf von einem Sandhang in Bruchmühlbach-Miesau gerettet worden.

Anwohner der Kaiserstraße hatten das Schaf gesichtet. Der alarmierte Tierschutzverein Kindsbach schickte drei Tierretterinnen, die das Schaf zusammen mit zwei Männern aus der Nachbarschaft aus der misslichen Lage befreiten. Mit Seilen gesichert brachten sie das Tier den Hang hinauf.

Das offenbar unverletzte Schaf wurde anschließend ins Tierheim Jettenbach nach Kusel gebracht und zur Sicherheit ärztlich untersucht. Nun sucht der Tierschutzverein eine Herde für das vermutlich ausgesetzte Tier.