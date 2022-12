Frieren in der Sporthalle, die Flucht vor der kalten Dusche und kein Treffen mehr nach dem Training: Mit diesen Folgen der städtischen Energiesparmaßnahmen kämpfen viele Sportler. Doch auch in Vereinen mit eigenen Hallen, wo noch warmes Wasser fließt, könnten die Mitglieder bald die Energiekrise spüren.

Eiskalter Wind, Hände in Handschuhe gehüllt, die sich am Glühwein aufwärmen, dazu eine süße oder herzhafte Speise. Die Stimmung ist ausgelassen und feierlich am Samstag auf dem Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern – wenn es auch eine Sache gibt, die die Besucher vermissen.

Erneuerbare Energien als ein Ausweg aus der Klimakrise? Wie Kommunen dies schaffen können, erklärt Richard Mastenbroek, ehemaliger Vorstand der Stadtwerke Kaiserslautern. Individuelle Lösungen für Quartiere sind der Schlüssel, um schneller klimaneutral zu werden. Denn bald soll das neue Klimaschutzgesetz Kommunen in die Pflicht nehmen.

Pendler aufgepasst: Je eine Röhre des Landstuhler Hörnchenbergtunnels wird am Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. Dezember, tagsüber voll gesperrt. Der Grund sind Arbeiten am Lüftungssystem.

Derzeit sammelt der Klimaschutzmanager des Landkreises Kaiserslautern, Felix Herrmann, noch Daten, im Frühjahr 2023 soll dann das Klimaschutzkonzept stehen. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, in welchem Bereich am meisten getan werden muss, um klimafreundlicher zu werden.