Hier zu sehen ist das Lauterer Stadttheater um 1905. Der hiesige Musentempel − Vorläufer des Pfalztheaters − befand sich an der Ecke der Rummel- und der heutigen Karl-Marx-Straße. Rechts im Bild ist die damalige Hauptpost zu sehen.

Das Bühnenhaus wurde 1868 errichtet, nachdem der ursprüngliche Bau einem Brand zum Opfer gefallen war. Beide Male kam der Mäzen und Mühlenbesitzer Andreas Müller (genannt „Spittelmüller“) für die Baukosten auf. Das Theatergebäude war Mittelpunkt des künstlerischen Lebens der Stadt, bis es gegen Ende des Zweiten Weltkriegs durch Bomben komplett zerstört und nicht mehr aufgebaut wurde. Diese und andere Erinnerungen ans alte Kaiserslautern präsentiert ein neuer Bildkalender, der soeben im Verlag Kalender-Manufaktur erschienen ist. Das Unternehmen im niedersächsischen Verden produziert seit 2004 Kalender mit historischen Ansichten und dem „Charme vergangener Tage“ für über 300 Kommunen. „Unser Schwerpunkt liegt auf Dörfern, Ortschaften und kleinen Gemeinden, wir arbeiten eng mit Archiven, Heimat- und Geschichtsvereinen sowie Dorfchronisten zusammen“, sagt Firmensprecherin Claudia Telle. Der Lauterer Jahresplaner entstand in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv. Die Motive suchte Martin Klemenz aus, der in der geschichtlichen Sammlung der Stadt die Fotodokumente betreut. Das Kompendium ist ab sofort in der Thalia-Buchhandlung sowie in der Tourist-Info erhältlich. „Eine feste Auflage der Kalender gibt es nicht“, so Telle. „Wir produzieren in der hauseigenen Druckerei auf Anfrage.“