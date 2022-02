Die dreimonatige Testphase zur Erprobung einer Einbahnregelung in der Kaiserstraße zwischen Rathaus und Pallmanns Eck geht am Montag zu Ende. Wie das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Landstuhl auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, sollen die Schilder im Laufe des Dienstag abgebaut werden. Dann fließt der Verkehr wieder in beiden Richtungen durch die Kaiserstraße. Sie ist dann auch wieder Vorfahrtsstraße. Die Regelung, dass in Höhe des Amtsgerichts dem Verkehr aus der Hauptstraße Vorfahrt gewährt werden muss, wird dann wieder aufgehoben, das dortige Stoppschild entfernt. Auch die Ampeln in der Hauptstraße, die am früheren Blumen Dengel in den vergangenen Monaten ausgeschaltet waren, sind dann wieder in Betrieb. Wie der Verkehr in der Landstuhler Innenstadt künftig auf Dauer geregelt werden soll, entscheidet der Stadtrat. Zunächst müssen aber noch die Zahlen der Verkehrszählung ausgewertet werden.