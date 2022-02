Die Testphase zur Erprobung einer Einbahnregelung in der Kaiserstraße und weiterer Verkehrsänderungen in der Innenstadt wird nicht über das Monatsende hinaus verlängert. Das hat der Stadtrat beschlossen. 13 Ratsmitglieder stimmten dagegen, sieben dafür. Auch Teile der CDU sprachen sich gegen den Verlängerungsantrag aus, den ihr Fraktionschef Gerhard Malinowski in den Rat eingebracht hatte. Die dreimonatige Testphase endet damit wie ursprünglich geplant am 28. Februar.

Mehr dazu können Sie hier lesen.