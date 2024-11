Die für Montag angekündigte Sperrung der Kaiserstraße hat sich etwas verzögert. Wie Stadtbürgermeister Mattia De Fazio auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, wurden die Umleitungsschilder erst am Montagnachmittag geliefert. „Wir hatten das nicht in der Hand. Der Lieferant wollte die Schilder eigentlich gleich morgens bringen, aber dann wurde es 15.30 Uhr, bis sie da waren.“ Derzeit laufe der Aufbau der Umleitungsbeschilderung. „Die Leute arbeiten sich von außen nach innen in den Stadtkern vor.“ Wenn diese Arbeiten abgeschlossen seien, werde die Kaiserstraße „im Laufe des Tages“ zwischen dem Hotel Christine und der Wiesenstraße voll gesperrt, sagt De Fazio. Danach rollten aber nicht gleich die Bagger. „Zunächst werden die Kanäle befilmt und die Wasseranschlüsse unter die Lupe genommen.“