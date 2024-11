(aktualisiert 13:15 Uhr) Die Kaiserstraße in Landstuhl ist gesperrt. Das teilte Stadtbürgermeister Mattia De Fazio um 13 Uhr mit. Die für Montag angekündigte Sperrung der Kaiserstraße hatte sich etwas verzögert. Wie De Fazio auf RHEINPFALZ-Anfrage berichtete, wurden die Umleitungsschilder erst am Montagnachmittag geliefert. „Wir hatten das nicht in der Hand. Der Lieferant wollte die Schilder eigentlich gleich morgens bringen, aber dann wurde es 15.30 Uhr, bis sie da waren.“ Der Aufbau der Umleitungsbeschilderung begann somit erst am Dienstagmorgen. Polizei und Ordnungsamt waren mit vor Ort.