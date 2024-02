Die Stadt will Bauen in zweiter Reihe in einem Bereich südlich der Kaiserstraße auf dem Einsiedlerhof regeln. Im Zuge der Neuordnung des Gebietes will die Stadt auch ein Gebäudeensemble aus den 1920er Jahren erhalten, das der Baugenossenschaft Bahnheim gehört.

Laut Elke Franzreb, Leiterin des Referates Stadtentwicklung, ist kein Denkmalschutz vorgesehen, das sei bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe abgefragt worden. Die Erhaltung der Gebäude werde aber aufgrund ihrer städtebaulichen Eigenart als sinnvoll erachtet und im Verfahren geregelt.

Wie Franzreb im Bauausschuss weiter erklärte, habe ein privater Investor von seinem Vorhaben, ein Acht-Familienhaus im Plangebiet zu errichten, Abstand genommen. Das Verfahren habe ihm zu lange gedauert, zudem ließe sich das Vorhaben nicht in gewünschter Form realisieren. Der Ausschuss hat dem Stadtrat empfohlen, dem Bebauungsplan zuzustimmen.