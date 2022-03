Wegen der Erneuerung der Wasserversorgungsleitung wird in Bruchmühlbach-Miesau die Kaiserstraße zwischen den Einmündungen der Birkenstraße und der Steinstraße in der Zeit von Montag, 21. März, bis voraussichtlich Freitag, 29. April, halbseitig gesperrt. Davon betroffen ist in diesem Zeitraum auch die Steinstraße bis hin zur Dorfstraße. Der Straßenverkehr wird über eine Ampelanlage geregelt. Parallel dazu ist eine Halteverbotszone ausgewiesen.