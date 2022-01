Mit einem Schlag war es zappenduster: In weiten Teilen der Innenstadt von Kaiserslautern war am Donnerstagabend gegen 21 Uhr der Strom weg. Nicht nur für ein paar Sekunden, sondern die Menschen mussten sich etwas länger gedulden. Nach einer Viertelstunde war der Spuk vorbei.

Licht aus, Fernseh- oder Computerbildschirm dunkel und auch in der Küche blieb der Ofen aus: Gegen 21 Uhr fiel der Strom in der Innenstadt, in Teilen von Kaiserslautern-Ost, Betzenberg und der Technischen Universität aus; das Uniwohngebiet war jedoch nicht betroffen, teilen die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) mit.

Bereits um 21.15 Uhr war die Stromversorgung im gesamten Wohnbereich wiederhergestellt. „Lediglich bei der Versorgung der Technischen Universität dauerte es rund fünf Minuten länger“, erläutert die Pressestelle der SWK, die „den Vorfall und die Einschränkungen, die mit diesem kurzen Stromausfall verbunden waren, bedauern“. Der Kabelmesswagen der SWK sei unterwegs, um die genaue Schadensursache zu ermitteln, hieß es am Freitagvormittag.

Nicht im gesamten Stadtgebiet, sondern nur in Teilen der Innenstadt war der Strom weg. „Ein Ausfall ist immer in Abhängigkeit von den betroffenen Knotenpunkten der Stromversorgung“, erklärt die SWK-Sprecherin. So war denn das weithin sichtbare Rathaus von dem Ausfall nicht betroffen.

„Zu solchen Ausfällen kommt es in Kaiserslautern vergleichsweise selten, weil wir in die Versorgungssicherheit und die Instandhaltung unseres Stromnetzes viel investieren“, teilt die Pressestelle weiter mit. Plötzliche und unvorhersehbare Stromausfälle ließen sich aber leider nicht vermeiden.

„Entscheidend ist, dass wir hier rund um die Uhr ein gut funktionierendes Sicherheitssystem haben. Vom Zeitpunkt des Stromausfalls bis zum Aktivieren unserer Rufbereitschaft, die dann die Lage vor Ort überprüfen muss und schließlich die Stromversorgung wieder sicherstellt, sind in diesem Fall nur 15 Minuten vergangen.“

Auch wenn die genaue Ursache des Ausfalls am Freitag von den SKW noch überprüft wurde, bedeute dies aber nicht, dass die Stromversorgung gefährdet sei, betont die Sprecherin auf Nachfrage. „Zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit sind wir in unseren Umspannwerken darauf vorbereitet, den Strom in Kaiserslautern so zu verteilen, dass wir entsprechend auf Stromausfälle reagieren können.“ Dazu leite man zum Beispiel Strom aus anderen Umspannwerken in das betroffene Leitungsnetz.