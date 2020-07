Im Zeitraum vom 18. bis 22. Juli wurden in der Stadt Kaiserslautern vier Personen und aus dem Landkreis sechs Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Neun Personen aus der Stadt und eine Person aus dem Landkreis konnten die Quarantäne verlassen. Das hat eine Sprecherin des Gesundheitsamtes bei der Kreisverwaltung mitgeteilt.

339 Indexfälle in Stadt und Kreis

Zurzeit gibt es 339 Indexfälle in Stadt und Landkreis Kaiserslautern. Aufgrund landeseinheitlicher Vorgaben werden die 300 genesenen Personen und die mittlerweile sechs Todesfälle jedoch weiter in der Gesamtstatistik der positiven Fälle weiter mitgeführt. Aktuell gibt es demnach 17 Corona-Fälle in der Stadt Kaiserslautern und 16 im Landkreis.

Im Testzentrum Schwedelbach wurden zuletzt 82 Proben genommen. Das Testzentrum in Erfenbach und die Fieberambulanz sind geschlossen. Geöffnet ist das Testzentrums in Schwedelbach, Am Kiefernkopf, derzeit nur dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr.