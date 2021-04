Die Inzidenz steigt. Seit Donnerstag ist die Stadt Kaiserslautern wieder in Alarmstufe Rot, weil die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage über 50 liegt. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt 14 neue Corona-Fälle in der Stadt an das Landesuntersuchungsamt, am Gründonnerstag 15. Der Landkreis ist schon seit Tagen wieder rot. Er weist jetzt eine Sieben-Tage-Rate von 64,6, inklusive Stationierungsstreitkräfte auf, allein am Mittwoch und Donnerstag wurden 34 Menschen positiv getestet. Die Stadt ist bei einer 7-Tage-Inzidenz von 51,6 angekommen (Stand Gründonnerstag). In Kaiserslautern gibt es aktuell 105 Corona-Fälle, im Landkreis 162.

Noch keine Konsequenzen

Die meisten Infektionen gibt es in der Verbandsgemeinde Landstuhl (28), gefolgt von 31 Fällen in Weilerbach. Über die Feiertag drohen wegen der Neufälle in der Stadt noch keine Konsequenzen. Zusätzliche Schutzmaßnahmen müssen nach Angaben eines Sprechers der Stadtverwaltung erst ergriffen werden, wenn an drei Tagen in Folge der 7-Tage-Wert über 50 liegt. Eine neue Allgemeinverfügung kann frühestens am Dienstag erlassen werden.