Ein Stalker-Prozess vor dem Amtsgericht Kaiserslautern endete überraschend mit einer Vertagung. Neue Beweise brachten die Verhandlung ins Stocken.

Vor dem Amtsgericht Kaiserslautern musste sich am Donnerstag ein 23-jähriger Mann wegen Nachstellung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz verantworten. Die Vorwürfe betreffen eine 22-Jährige, die als ehemalige Partnerin des Angeklagten Opfer der mutmaßlichen Straftaten sein soll.

Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt, gegen eine gerichtliche Anordnung aus dem Juli 2024 verstoßen zu haben. Die damalige Verfügung hatte ihm jeglichen Kontakt zu der Frau untersagt. Laut Anklage hat er dieses Verbot mehrfach ignoriert: Er soll die Frau beleidigt, bedroht sowie ihre Bewegungen überwacht haben.

Angeklagter: Den Kontakt hat die Frau gesucht

In seiner Vernehmung räumte der Angeklagte, der aus einer früheren Verurteilung noch unter laufender Bewährung steht, die Vorwürfe ein – zumindest teilweise. Über seinen Verteidiger ließ er mitteilen, dass er die Frau im Oktober 2024 über einen Messenger-Dienst kontaktiert und sie dabei unter anderem als „Schlampe“ und „dummes Kind“ beleidigt habe. Auch habe er sie im Auto sitzend abgepasst.

Gleichzeitig machte er jedoch geltend, dass die 22-Jährige zuvor selbst Kontakt zu ihm gesucht habe. Er präsentierte der Vorsitzenden drei angebliche Nachrichten von ihr, die Zuneigung signalisierten. Darunter seien rote Herz-Emojis gewesen. Die Geschädigte stellte dies jedoch entschieden in Abrede und wies die Behauptung zurück, diese Nachrichten gesendet zu haben.

Massive Bedrohungen verschärfen die Anklage

Die mutmaßlich Geschädigte sagte, der Angeklagte habe sie und ihre Familie massiv bedroht, habe sogar Morddrohungen gegen ihre Eltern ausgesprochen. Sie habe üble Beleidigungen über sich ergehen lassen müssen. Außerdem berichtete sie von körperlichen und Sachbeschädigungsdelikten: Eine Freundin sei ins Gesicht geschlagen worden, nachdem der Angeklagte die beiden Frauen abgepasst hatte. Zudem sollen die Autos der Geschädigten und ihres Bruders mutwillig beschädigt worden sein.

Die Richterin konfrontierte den Angeklagten mit den Darstellungen der Frau, die von einer systematischen Kontrolle und Überwachung sprach und nach deren Aussage es sogar zu Morddrohungen gegenüber ihren Eltern gekommen sein soll. Der Beschuldigte dementierte diese Vorwürfe nicht direkt; stattdessen wiederholte er, dass die Beziehung zwischen ihm und der 22-Jährigen kompliziert gewesen sei.

Neue Beweise erzwingen die Vertagung

Für Überraschung sorgte dann die Vorlage neuer Beweismittel durch die Zeugin: Sie präsentierte Ausdrucke von Chatnachrichten, die mutmaßlich vom Angeklagten stammten. Demnach soll er vor der Verhandlung versucht haben, die Frau per SMS unter Druck zu setzen. In einer der Nachrichten – gesendet von einer der 22-Jährigen unbekannten Nummer – riet er ihr angeblich, sich kurzfristig krankzumelden. In einer weiteren Nachricht soll er einige Tage später angekündigt haben, sie anzurufen; er wolle mit ihr reden, damit er freigesprochen werde.

Angesichts der neuen Beweise, von denen weder das Gericht noch die übrigen Verfahrensbeteiligten vorab Kenntnis hatten, entschied die Vorsitzende, die Verhandlung zu vertagen. Der Prozess soll am Donnerstag, 30. April, fortgesetzt werden.