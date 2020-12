Warum musste der Non-Food-Handel mit dem Lockdown schließen, während die Supermärkte und Discounter aber weiter Non-Food-Ware verkaufen dürfen? Das fragte gestern am Lesertelefon ein Anrufer. Er verstand es nicht, dass beispielsweise das Fernsehfachgeschäft seinen Laden zuschließen musste, der Supermarkt aber weiter Fernseher verkaufen dürfe.

Wir fragten beim Handelsverband Rheinland-Pfalz nach. Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer räumte ein, dass er die Regelung auch nicht versteht. Das Land habe in die gleiche Trickkiste gegriffen wie beim ersten Lockdown im Frühjahr, damit Supermärkte und Discounter ihr Angebot an Non-Food nicht abhängen müssten.

Für den Facheinzelhandel sei die getroffene Regelung unbefriedigend, sagte Scherer. Es erreichten ihn viele Anrufe und Mails dazu. Logisch sei die Regelung, die das Land getroffen habe, für ihn nicht. Positiv wertete Scherer die Regelung in Rheinland-Pfalz, die ein Bestellen und Abholen von Ware in den Geschäften möglich mache. Das sei in anderen Bundesländern nicht der Fall. „Ich bin froh, dass wir das hinbekommen haben“, sagte er.

Wir hakten weiter bei der Landesregierung nach. Die stellvertretende Sprecherin der Landesregierung, Almut Rusbüldt, erläuterte die Situation. Laut der 14. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes seien gewerbliche Einrichtungen für den Kundenverkehr geschlossen. Von der Schließung ausgenommen seien verschiedene Einzelhandelsbetriebe, darunter die Lebensmittelmärkte. Biete eine Einrichtung neben den genehmigten Waren oder Dienstleistungen weitere Waren oder Dienstleistungen an, sei dies zulässig, soweit das weitere Waren- oder Dienstleistungsangebot nicht den Schwerpunkt des Verkaufs oder Angebots bilde.

„Die zuständigen Behörden schauen immer die gesamte gewerbliche Einrichtung an. Sofern ein Mischsortiment vorliegt, entscheidet der Schwerpunkt des Warensortiments. Primäre Kriterien sind hier die Verkaufsfläche beziehungsweise Gewerbezulassung“, erklärte Rusbüldt.

Ausdrücklich verwies die stellvertretende Sprecherin der Landesregierung auch darauf, dass die neue Verordnung für alle Gewerbebetriebe Abhol-, Liefer- und Bringdienste nach vorheriger Bestellung zulässt. Damit wolle die Landesregierung besondere Härten für den Einzelhandel vermeiden.

Weitere Themen am Lesertelefon waren ein Problem mit den Testcenter-Öffnungszeiten zwischen den Jahren und eine offenbar mangelnde Mülltrennung von der Stadtbildpflege.