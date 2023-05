Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als ihre Schwester sie Mitte der 1980er Jahre gebeten hatte, ihr in ihrem Restaurant auszuhelfen, sagte Nona Arnold nicht nein. Von Manila, der Hauptstadt der Philippinen, machte sie sich auf den Weg nach Kaiserslautern. Nach einem halben Jahr lernte sie in Stuttgart ihren Mann kennen.

„Heute lebe ich seit 35 Jahren in Kaiserslautern“, sagt Nona Arnold. Sie glaube an ein Schicksal und dass Kaiserslautern als Wohnort für sie vorherbestimmt sei. In Manila, eine Millionenstadt und