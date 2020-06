Taschendiebe waren am Montag in mindestens zwei Lebensmitteldiscountern in Kaiserslautern am Werk. Jedes Mal lenkten sie ihre Opfer geschickt ab.

Wie die Polizei mitteilt, bestahlen Unbekannte gegen 10.30 Uhr einen 63-Jährigen in einem Supermarkt in der Augustastraße. Der Mann hatte sich laut Polizei gerade über die Gemüsetheke gebeugt, um sich einen Salat herauszusuchen, als er angerempelt wurde. Zunächst habe sich der 63-Jährige nichts dabei gedacht. An der Kasse bemerkte er dann, dass ihm das Portemonnaie aus der Tasche gestohlen wurde. Die Diebe erbeuteten Bargeld, Bank- und Kreditkarte sowie Ausweisdokumente. Der Tatverdacht richtet sich gegen den Unbekannten, der den 63-Jährigen an der Gemüsetheke vermeintlich aus Versehen anrempelte.

Eine 80-Jährge wurde zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in einem Supermarkt in der der Mennonitenstraße Opfer von Taschendieben. Eine unbekannte Frau lenkte die Seniorin an der Kühltheke ab, während sich ein Komplize unbemerkt die Geldbörse aus der Einkaufstasche der 80-Jährigen griff. Ihre Beute: Bargeld und Ausweisdokumente. Die Frau war etwa 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Frau ist von kräftiger Statur und hat dunkelblonde bis hellbraune Haare. Ihre Haare waren glatt und mittellang. Die Frau trug eine beigefarbene Jacke.

Ob es sich bei den beiden Vorfällen um die gleichen Diebe handelt, wird noch ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631/369-2620.