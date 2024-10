Alle Jahre wieder bekommt der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern Verstärkung vom Christkind. Auch diesmal suchen das Citymanagement und Antenne Kaiserslautern wieder nach jemandem, der in diese Rolle schlüpfen möchte.

„Das Christkind höchstpersönlich beziehungsweise seine irdische Doppelgängerin ist bei allen wichtigen Anlässen rund um die Lautrer Weihnacht dabei und bringt im weißen Engelskleid allerorts Kinderaugen zum Leuchten – egal ob auf dem Weihnachtsmarkt, beim Backen von Plätzchen in der Weihnachtsbäckerei oder als Glücksfee an der Lostrommel“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Wer in die Rolle des Christkinds schlüpft, ist allerdings noch offen. Jeder kann sich bewerben. Was ist zu tun? Einfach ein nettes Foto und ein Bewerbungsschreiben an christkind@antenne-kl.de oder per WhatsApp an 0631 75007777 senden. Einzige Bedingung: Das angehende Christkind muss seinen Wohnsitz in der Stadt oder dem Landkreis Kaiserslautern haben und zwischen 16 und 29 Jahre alt sein. Der erste öffentliche Auftritt des Christkinds ist am Donnerstag, 21. November, bei der Eröffnung des Lautrer Weihnachtsmarktes.