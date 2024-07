Die finanzielle Lage der Stadt Kaiserslautern ist desaströs. Nicht nur im nächsten, sondern auch in den Folgejahren hat die Stadt Defizite in zweistelliger Millionenhöhe. Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) kündigt radikale Einschnitte an.

Während es die Stadt Kaiserslautern