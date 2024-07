Die Meldelisten für die Tennis-Stadtmeisterschaften in Kaiserslautern füllen sich. Rund 60 Spielerinnen und Spieler haben sich bereits eingetragen, am Montag, 5. August, wird zum ersten Mal aufgeschlagen.

Veranstalter des 9. SWK-Cups ist in diesem Jahr der TuS Erfenbach. Er freut sich, dass die Ausrichtung des Cups auf das Jahr seines 35-jährigen Bestehens fällt. Der TuS wechselt sich mit Caesarpark Kaiserslautern, Rot-Weiß Kaiserslautern, dem TC Morlautern und dem letztjährigen Ausrichter TV Kaiserslautern 81 mit der Organisation ab und ist zum dritten Mal an der Reihe. „Wir hoffen auf über 100 Anmeldungen“, sagt Sandra Faß vom TuS. Beim ersten Cup waren es 120, im vergangenen Jahr schlugen 70 Tennisspielerinnen und -spieler auf.

In drei Klassen

Ausgeschrieben sind Wettbewerbe für Herren und Damen in drei Leistungsklassenbereichen (LK3 bis 10, 10,1 bis 17 und 17,1 bis 25), Herren und Damen 30, 40, 50, 60 und 70. Je nach Teilnehmerzahl können einzelne Wettbewerbe auch zusammengelegt werden. Teilnehmen dürfen alle Spielerinnen und Spieler, die Mitglied in einem Tennisclub in der Stadt oder dem Kreis Kaiserslautern sind oder in Kaiserslautern wohnen.

Die Spiele der ersten Runden können auch auf anderen Plätzen aus dem Veranstalterkreis ausgetragen werden, Halbfinals und Endspiele werden aber beim TuS Erfenbach zu sehen sein, wie Sandra Faß erklärt. Der TuS sei gut vorbereitet, Essen und Getränke stünden bereit, die Sponsoren liefern Preise und geben Gutscheine an die Gewinner und die Zweitplatzierten aus. Die Halbfinals werden am Samstag, 10. August, ab 10 Uhr ausgetragen, die Endspiele starten am Sonntag ab 10 Uhr.

Anmeldungen bis 1. August

Im vergangenen Jahr sicherte sich Jesper Pfingsten vom TC Rot-Weiß Kaiserslautern den Sieg bei den Herren und Sanja Macvan vom TV Kaiserslautern bei den Damen LK 10 bis 18. Ob sie wieder dabei sind, ist noch offen. Bis Donnerstag, 1. August, werden noch Anmeldungen auf mybigpoint.de entgegengenommen.