Kaiserslautern soll sich als Austragungsort für die siebte Landesgartenschau im Jahr 2032 bewerben. Diesen Vorschlag hat Bärbel Sehy, die für die CDU-Fraktion im Bauausschuss sitzt, am Montag in öffentlicher Sitzung gemacht. Gerhard Prottung, Leiter des städtischen Grünflächenreferats, reagierte auf den Vorstoß etwas verwundert. Er erinnerte daran, dass die Stadt vor 24 Jahren erst eine Landesgartenschau ausgerichtet hat, auf jenem Gelände, das heute als Gartenschau firmiert, zwischen Neumühlepark und Kaiserberg. Es war die erste Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz. Deshalb sei nicht damit zu rechnen, dass Kaiserslautern noch einmal zum Zug komme. Sehy aber ließ nicht locker. „Die Stadt sollte zumindest ihr Interesse bekunden“, das müsse formlos bis Ende des Monats geschehen. Wenn die Sache diskutiert sei, könne die Bewerbung auch noch mal zurückgezogen werden.

Die Architektin würde eine Bewerbung auch deshalb gut finden, weil die Schau in acht Jahren unter dem Motto „Innenstädte der Zukunft“ stehe. Dezernent Manuel Steinbrenner (Grüne) kündigte an, zu prüfen, was machbar sei. Die nächste rheinland-pfälzische Landesgartenschau wird im Jahr 2027 in Neustadt an der Weinstraße stattfinden. Im Jahr 2029 wird darüber hinaus die Bundesgartenschau im Welterbe Oberes Mittelrheintal veranstaltet.